حرارة غير مسبوقة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الخميس ليسود شديد الحرارة على أنحاء البلاد نهارًا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

بدورها، حذَّرت وزارة الصحة، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الموجة الحارة التي تضرب البلاد هذه الأيام، مؤكدة أن ضربة الشمس تعتبر من أكثر الأمراض خطورة بالنسبة للأمراض المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 28 45

شبين الكوم 27 45

طنطا 25 44

دمنهور 22 42

الإسكندرية 20 41

بلطيم 22 40

مطروح 21 38

السلوم 19 30

سيوة 23 46

بورسعيد 21 38

دمياط 21 38

الزقازيق 21 44

الإسماعيلية 20 45

السويس 22 45

العريش 20 43

رفح 21 42

رأس سدر 24 40

نخل 15 44

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نويبع 26 38

طابا 24 38

كاترين 18 34

الطور 23 40

شرم الشيخ 29 45

الغردقة 26 42

مرسى علم 27 39

الفيوم 24 45

بنى سويف 24 45

المنيا 25 45

أسيوط 25 45

سوهاج 25 45

قنا 25 45

الأقصر 26 45

أسوان 27 45

أبوسمبل 24 41

الوادي الجديد 26 45

شلاتين 23 36

أبو رماد 24 35

حلايب 25 33

رأس حدربة 25 33

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