لا تقل عن ألف جنيه.. صرف حوافز العاملين بشركة "الخدمات بالسكة الحديد" ​قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلن اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة الخمات بالسكة الحديد، إن سيتم صرف حوافز العاملين بالشركة قريبًا.

وقال حتاتة، لمصراوي، إن صرف الحوافز يتطلب موافقة الجمعية العمومية المقرر انعقادها قبل شهرين، أو بقرار يحدده وزير النقل، مؤكدًا أن حوافز العام الحالي ستكون أكبر من العام لم حققته الشركة من نسبة أعلى لصافي الأرباح.

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وأضاف: "حققنا صافي أرباح 7 مليون جنيه، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة"، مؤكدًا أن الحوافز هذا العام لا تقل عن ألف جنيه أو وفقًا لم يححده وزير النقل.

ولفت رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة إن الشركة حققت إيرادات قدرها 134 مليون جنيه عام 2015، بينما ارتفعت في العام 2016 التالي لـ232 مليون جنيه، وفي 2017 وصلت لـ254 مليون جنيه، فيما وصلت عام 2018 إلى 274 مليون جنيه.

ولفت إلى أن شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة تضم نحو 10 آلاف عامل، في 150 محطة على مستوى الجمهورية.​