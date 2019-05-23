اليوم.. إقلاع 24 رحلة من القاهرة إلى جدة والمدينة المنورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إقلاع 24 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة لنقل حوالي 5 آلاف معتمر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن رحلات الخطوط الجوية السعودية تقلع من مبنى الركاب 2 وذلك على مدار 24 ساعة، على أن تسير منها 11 رحلة بواقع 9 رحلات إلى جدة ورحلتين إلى المدينة المنورة.

وأضافت المصادر أن 13 رحلة تقلع من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي تابعة لشركة مصر للطيران، من المقرر أن تقلع 7 رحلات منها إلى جدة و6 أخرى إلى المدينة المنورة . ​​