شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الامتحانات بجامعة عين شمس حسب الجدول المعلنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت جامعة عين شمس استمرار الامتحانات بكليات الجامعة، الخميس، حسب الجداول المعلنة.
وفوّضت إدارة جامعة عين شمس عمداء كليات الجامعة المختلفة اتخاذ أي قرارات طارئة، أثناء انعقاد امتحانات، الخميس، المتزامنة مع الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد.
وأصدرت إدارة الجامعة تعليماتها بتكثيف استعدادات الدفاع المدني والإدارة الهندسية لمواجهة أي طوارئ، خلال الامتحانات بالكليات المختلفة حسب الجداول المعلنة وتكثيف استعدادات الإدارة الطبية.
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