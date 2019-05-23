شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعتمد أعمال إقامة مستشفى أبوصوير بتكلفة 308 مليون جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قررت بدء إسناد إنشاء مستشفى مركزي جديد في مدينة أبوصوير، سعة 70 سريراً، بالإضافة إلى مبنى خاص بالعيادات الخارجية، بتكلفة 308 مليون جنيه خلال مدة تنفيذ 14 شهراً، لتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 150 ألف مواطن من دائرة المركز وضواحيها.

كان النائب أحمد سعيد شعيب، نائب الإسماعيلية، طلب من وزارة الصحة، إنشاء مستشفى أبوصوير المركزي، بناءً على مطالب المواطنين، إذ تعتبر تلك المستشفى الوحيدة بالمنطقة التي تقدم الخدمة الطبية لأهالي مركز ومدينة ابو صوير وضواحيها.