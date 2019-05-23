شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تنصح الصائمين ممن يعانون الدوخة والصداع بتناول التمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة الصائمين ممن يعانون من الدوخة والصداع بأن يبدأوا إفطارهم بحبيتين أو تلاتة من التمر.

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وقالت مبادرة 100 مليون صحة، فى منشور لها، إن التمر يمد الجسم بالطاقة الذى يحتاجها، وله تأثير مباشر على تفادى الكثير من المشاكل الصحية الناتجة عن الصيام مثل الدوخة والصداع .

وشددت حملة 100 مليون صحة على أهمية الحرص على تناول الألبان الدافئة وقت الإفطار أو الشوربة، لتفادى مشاكل الجهاز الهضمى بسبب الصيام.