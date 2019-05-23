100 مليون صحة تنصح الصائمين ممن يعانون الدوخة والصداع بتناول التمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة الصائمين ممن يعانون من الدوخة والصداع بأن يبدأوا إفطارهم بحبيتين أو تلاتة من التمر.
وقالت مبادرة 100 مليون صحة، فى منشور لها، إن التمر يمد الجسم بالطاقة الذى يحتاجها، وله تأثير مباشر على تفادى الكثير من المشاكل الصحية الناتجة عن الصيام مثل الدوخة والصداع .
وشددت حملة 100 مليون صحة على أهمية الحرص على تناول الألبان الدافئة وقت الإفطار أو الشوربة، لتفادى مشاكل الجهاز الهضمى بسبب الصيام.
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