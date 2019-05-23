شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن قانون تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية، الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية أمس الأربعاء، مجموعة من النقاط الهامة، حيث يأتى القانون فى ضوء التعديلات الدستورية؛ وفيما يلى أهم المعلومات عن القانون:



- يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.



- يعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة الدستورية من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.



- ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.