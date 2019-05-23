شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى لارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق اليوم الخميس، إلى 60 كم/س بدلاً من 80 كم/س، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأصدرت إدارتا هندسة السكة والقوى الكهربائية تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظًا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.



يذكر أن الموجة الحارة التى تضرب كافة الأنحاء بالبلاد تصل ذروتها وسط استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، والذى من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، مع تحذيرات لخبراء الأرصاد للمواطنين بعدم التعرض المباشر للشمس وتجنب التعرض لأشعتها لفترات طويلة، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة لأقصى ارتفاع لها اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لأقصى ارتفاع لها وتسجل 45 درجة.