شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير المعدية، أن زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمرُه مؤشر خطر، ويجب مراجعة الطبيب بشكل عاجل.



وقالت مبادرة 100 مليون صحة، فى تصريحات لها، إن تناول الطعام الكثير في مرحلة النمو لا يعنى زيادة الوزن والطول، مؤكدة أن السمنة تسبب أمراضًا خطيرة تهدد صحة الأطفال والكبار؛ منها ضغط الدم وأمراض القلب والسكر.

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وكانت وزارة الصحة والسكان طالبت المواطنين بالتوجه لنقاط مسح فيروس سى والأمراض غير المعدية، للكشف بالمجان فى 305 نقاط بالجمهورية.