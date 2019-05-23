شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: خطة للحفاظ على قوة التمريض وتطويرها لتطبيق التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، ووكيل وزارة الصحة، أنه جارى تطبيق خطة لتطوير التمريض بالجمهورية، وخاصة محافظة بورسعيد استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى.

وقالت نفيب التمريض فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن الهدف هو تطوير التمريض ليتماشى مع الثورة الصحية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القطاع الصحى، وتابعت: "نجرى تدريبات لهيئات التمريض فى 32 وحدة و11 مستشفى بمحافظة بورسعيد لضمان التطبيق السليم للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى".

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وتابعت نقيب التمريض أن الهدف الأكبر للدولة هو توفير تمريض جديد والحفاظ على قوته فى سوق العمل مع سد العجز فى كافة إنحاء الجمهورية، وتابعت ملف المستشفيات النموذجية نعمل أيضا فيه من أجل رفع كفاءة التمريض، وفقًا للبروتوكولات العالمية مع تطوير فى الزى الخاص بهم سواء فى القطاع العام أو حتى الخاص.

وأوضحت أن الدستور كفل للتمريض التطوير الكامل بشكل مرحلى واعتبره عمود مهم من أعمدة بناء القطاع الصحى.