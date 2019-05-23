شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إقلاع 24 رحلة من مطار القاهرة إلى جدة والمدينة لنقل 2950 معتمرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مطار القاهرة اليوم الخميس إقلاع 24 رحلة جوية إلى جدة والمدينة لنقل 2950 معتمرًا إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة. وقالت مصادر بمطار القاهرة أن رحلات الخطوط الجوية السعودية ستقلع من مبنى الركاب 2 وذلك على مدار 24 ساعة حيث من المقرر تسيير 11 رحلة بواقع 9 رحلات إلى جدة و رحلتين إلى المدينة. Advertisements واضافت المصادر أن 13 رحلة ستقلع من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران حيث من المقرر إقلاع 7 رحلات إلى جدة و6 رحلات إلى المدينة.

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