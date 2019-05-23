شكرا لقرائتكم خبر عن السفير هشام النقيب يتفقد المركز الإسلامى القديم فى ميلفيل بلونج أيلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد السفير الدكتور هشام النقيب المركز الإسلامي القديم بميلفيل بلونج أيلاند والمشروع الضخم لبناء المركز الجديد بالتبرعات والجهود الذاتية.

حضر حفل الإفطار الذى نظمه المركز، الدكتور هشام النقيب القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك والوزير المفوض، وهانيء ناجي ( نائب القنصل العام ) والمستشارين إسلام جوهر وعمرو محي الدين ( القناصل)، حفل الإفطار السنوي الذي نظمه مجلس إدارة المركز الاسلامي بميلفيل، بالإضافة إلى وائل حسنين والمهندس محمد الزناتي والدكتور طلعت عبد المنعم ومحسن زمزم وعصام ابراهيم وفاروق كردالي والدكتور نبيل كردالي والدكتور سمير مصطفي ومنال الزناتي ومحمد الجوراني والدكتور أحمد دويدار رئيس مجلس إدارة المركز الإسلامي بمانهاتن، ومشاركة عدد من الشخصيات المصري ةوالعربية بلونج ايلاند ونيويورك.

وشهد اللقاء، عرض تقديمي لتطوير بناء المركز الاسلامي بميلفيل، والجدير بالذكر أن المركز الجديد يتبني فكرة أن يكون مركزاً للمجتمع الإسلامي والعربي وأنشطة للشباب وبرنامج لتعليم اللغة العربية.

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