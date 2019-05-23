"السكة الحديد" تعلن الطوارئ لمواجهة أعطال التكييف مع ارتفاع الحرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد رفع حالة الطوارئ والاستعداد بتوزيع عربات قوى "بور" على طول خطوط السكة الحديد الطوالى لمواجهة أعطال التكييف بالقطارات التى من المحتمل حدوثها مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، مع التأكيد على ورش الصيانة بفحص القطارات جيدا وعربات البور بها قبل خروجها للقيام برحلاتها للتأكيد من سلامتها وتقليل حدوث الأعطال خلال الرحلات.
يذكر أن الموجة الحارة التى تضرب كافة الأنحاء بالبلاد تصل لذروتها وسط استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة والذى من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، مع تحذيرات لخبراء الأرصاد للمواطنين بعدم التعرض المباشر للشمس وتجنب التعرض لأشعتها لفترات طويلة، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة لأقصى ارتفاع لها غدًا الخميس حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لأقصى ارتفاع لها وتسجل 45 درجة.
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