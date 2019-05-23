"فكيت الغرز ومش بصوم رمضان".. شريف مدكور في فيديو جديد بعد استئصال الورم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طمأن الإعلامي شريف مدكور، جمهوره على تطورات حالته الصحية في فيديو جديد بثه عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "فكيت الغرز وبقيت أحسن".

وأجرى "مدكور" جراحة ناجحة لإزالة ورم في القولون ثاني أيام شهر رمضان الجاري بمستشفى دار الشفاء.

وقال مدكور، إنه لا يخرج من المنزل بسبب ظروفه الصحية ولا يستطيع الصوم، متابعًا: "قلت أمسي عليكم وأنا منبهر الحقيقة من اللي الناس بتعمله في شهر رمضان وزعلان برضو الحقيقة".

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وأضاف: "يا جماعة شهر رمضان للصوم والعبادات مش علشان المنظرة والخروجات وكل الشركات تتبارى في تنظيم حفلات سحور وناس رايحة سهرانة، وناس قاعدين أمام التليفزيون وبتتفرج على المسلسلات أو بتحضروا نفسكم علشان رايحين خروجة".

وتابع: "رمضان معمول علشان الصلاة وقراءة القرآن ونحس بالناس التعبانة والشقاينة.. أنا مضايق إزاي علشان مش قادر أصوم"، مختتمًا حديثه: "كل واحد حر في النهاية، لكن يا بخت اللي عارف يصوم رمضان وفاهم شهر رمضان".

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