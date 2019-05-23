أخبار مصر | الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة “45 درجة مئوية على القاهرة” وهذا موعد انكسارها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة “45 درجة مئوية على القاهرة” وهذا موعد انكسارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة شديدة الحرارة التي تمر بها مصر هذه الايام، والتي تصل فيها درجات الحرارة العظمى لذروتها يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019 إلى 45 درجة مئوية.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يجب على المواطنين عدم الفزع من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ، حيث أن مصر قد تعرضت في سنوات سابقة لارتفاع مشابه في درجات الحرارة بلغت فيها درجات الحرارة 46 درجة مئوية وكان ذلك في عام 2016 والعديد من الأعوام السابقة.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية بأن الهيئة قد أرسلت نشرات بتوقعاتها بدرجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة خلال يوم الخميس 23 مايو 2019 لكافة الجهات المعنية بالدولة من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير حول تلك الموجة الشديدة الحرارة.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية بأنه في حالة وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية فإنه يتم إعطاء المواطنين إجازة رسمية.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس 23 مايو 2019 :-

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السواحل الشمالية العظمي 41 والصغري 22، السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 42 والصغرى 21، الوجه البحري والقاهرة العظمي 45 والصغرى 27 .

شمال الصعيد العظمى 45 درجة والصغرى 25 ، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة:-

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وكذلك عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة مع الإكثار من شرب السوائل.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن يحدث انكسار للموجه شديدة الحرارة بداية من يوم السبت الموافق 25 مايو 2019، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام.