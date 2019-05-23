أخبار مصر | مايا مرسي: انخفاض نسبة البطالة بين الإناث إلى 19%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مايا مرسي: انخفاض نسبة البطالة بين الإناث إلى 19% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، أن نسبة البطالة بين الإناث انخفضت من 24% إلى 19%.

جاء ذلك على هامش احتفالية مرور 50 عامًا على إنشاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، وللإعلان عن خطوات الحصول على ختم المساواة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وأوضحت مرسي أن تفعيل ختم المساواة بين الجنسين جاء فى إطار مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فهو أحد المحاور التي يرتكز عليها برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري.