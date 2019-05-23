أخبار مصر | المشاط: المرأة المصرية ستصبح فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشاط: المرأة المصرية ستصبح فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن المرأة المصرية ستصبح فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن بما يضمن لها الحصول علي حقوقها كافة التي نص عليها الدستور.

وأشارت المشاط خلال كلمتها إلى أن تفعيل ختم المساواة يحقق للمرأة الحماية الكاملة ويتيح أمامها الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصورة متكافئة دون أي تميز بما يمكنها من الارتقاء بقدرتها وتحقيق ذاتها.

جاء ذلك على هامش احتفالية مرور 50 عامًا على إنشاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، وللإعلان عن خطوات الحصول على ختم المساواة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.