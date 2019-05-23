مصر | مصدر يكشف حقيقة القبض على طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم.. ويؤكد: "الصور من 2015"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف حقيقة القبض على طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم.. ويؤكد: "الصور من 2015" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره من صور ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة "المعلومات الدولية" الإنترنت، بشأن قيام أفراد تابعين لوزارة الداخلية يرتدون الملابس المدنية بإلقاء القبض على طلاب بمرحلة الثانوية العامة أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم.

وأكد المصدر أن هذه الصور تعود لأشخاص لا ينتمون لوزارة الداخلية إضافةً إلى أن تاريخ الصور يعود لعام 2015 ونشرت بعدد من الحسابات بذات التاريخ..وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة فى حينه.