شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبدأ غداً جولة إفريقية تشمل ٤ دول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، غداً، جولة خارجية تشمل 4 دول إفريقية تستغرق عدة أيام، وتتضمن زامبيا، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، والكونغو الديمقراطية.

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تأتى الجولة في إطار جولات الرئيس السيسى الإفريقية الأخيرة، حيث يحرص الرئيس على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، فضلًا عن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى وحرصها الدائم على مساعدة الدول الإفريقية في تجاوز أزماتها، وتقديم يد العون لعمليات التنمية التي تحدث على أراضيها.

وتتمتع مصر بعلاقات جيدة مع الدول الإفريقية كافة، حيث تمتلك مصر والدول الإفريقية رؤية مشتركة في قضايا مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، والتنمية المتكاملة في إفريقيا، خاصة أن السلام والأمن في القارة مرتبطان بصورة لا تنفصل عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن أفضل الطرق تأثيرًا لضمان الاستقرار الدائم هو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ذلك في الوقت الذي يُمثل فيه الأمن والسلم شرطين ضروريين لنمو أسرع وأكثر شمولًا.

في سياق متصل، يزور الرئيس السيسى المملكة العربية السعودية يومى ٣٠ و٣١ مايو الجارى، للمشاركة في القمة العربية الطارئة، والقمة الإسلامية، اللتين دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لبحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وهجوم ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران على محطتى ضخ نفطيتين في المملكة، لما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمى والدولى وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.