شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع اليوم رغم ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة للقابضة للصناعات الغذائية، اليوم الخميس فروعها، رغم ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لاستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الأخرى . وكانت لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية قد عقدت اجتماعًا، مع الموردين وكبار المنتجين للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية، وطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع اليوم رغم ارتفاع درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.