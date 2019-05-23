شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 69 عقارا و16 عشة بترعة الطوارئ وتسكين المواطنين بمشروع أهالينا 1 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن إجمالى ما جرى إزالته حتى الآن من عقارات بمنطقة ترعة الطوارئ العشوائية 69 عقارًا و16 عشة، بالإضافة إلى أكثر من 300 عقار فى بداية إنشاء مشروع التطوير العام الماضى.
وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه جرت الإزالة لتنفيذ محور مرورى "ترعة الطوارئ" والذى يربط الدائرى بالسلام بجسر السويس، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.
وأشار صابر، إلى أن إزالة المبانى العشوائية التى يجرى إزالتها مقامة على أملاك الدولة بدون ترخيص، لافتًا إلى تسكين المواطنين المستحقين فى مساكن مشروع أهالينا 1.
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