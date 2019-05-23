ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ينشر الخليج 365 جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى بعد قرار تأجيل الامتحانات الخميس بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
وكان قد تقرر تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدًا الخميس 23 مايو الجارى إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.
وأكدت مصادر حكومية أنالتأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.
جاء هذا القرار نظرًا لارتفاع درجات الحرارة غدًا الخميس 23 مايو 2019.
وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
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