أخبار × 24 ساعة.. تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى 2 مليون و360 ألف طن صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة مصادر : امتحان اللغة الإنجليزية المؤجل سيؤديه الطلاب 1 يونيو المقبل تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة تحرير محضر غش لطالب بلجنة دبلومات بالقاهرة لحيازته تليفون محمول داخل اللجنة تخصيص رقم 105 للاستفسار عن مستشفيات الحميات لعلاج الإجهاد الحرارى تعرف على النصائح الغذائية لتجنب آثار ارتفاع درجات الحرارة × 7 معلومات رفع درجة الاستعداد بـ43 مستشفى حميات و67 قسما بالمستشفيات العامة والمركزية لمواجهة الموجة الحارة.. غرف احتباس حرارى وتكييفات وسائل المنشآت الطبية لحماية مصابى ضربات الشمس من الموت.. و10 نصائح لتفادى المضاعفات وفد فرنسى يبحث تبادل الخبرات مع الجانب المصرى فى مجال الزراعة نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان Advertisements اعتماد 59 مليون جنيه لـ 368 مستفيد من المشروع القومى لإحياء البتلو الأرصاد للمواطنين: لا داع للفزع.. والحرارة سجلت 46 درجة فى سنوات سابقة هيئة الأرصاد: انكسار موجة الحر السبت وانخفاض حرارة الجو بمعدل 8 درجات اللجنة التنظيمية لمؤتمر "مصر بداية الطريق" تعقد اجتماعها الأول 10 يونيو الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 45 درجة تحالف روساتوم الروسى يفوز بمناقصة لاستخراج الوقود النووى من مفاعل فوكوشيما تقرير حكومى: 76 مليار جنيه تكلفة الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء للعام الجديد

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