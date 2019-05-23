شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية بالمقطم تستضيف اليوم منشد ومرنم فى حفل سحورها السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الكنيسة الانجيلية بالمقطم المنشد الإسلامى على الهلباوى والمرنم المسيحى ماهر صموئيل فى حفل سحورها السنوى الذى يعقد بحديقة السامرى الصالح المجاورة للكنيسة وذلك مساء غدا الخميس.

القس نادى لبيب راعى الكنيسة قال أن مجموعة المحبة التى تشكلت من مسلمين وأقباط من سكان منطقة المقطم ترعى هذا السحور كل عام ويستقبل كافة القيادات الدينية والتنفيذية بمنطقة المقطم بينما يقدم المنشد على الهلباوى فقرة الانشاد الدينى ويقدم ماهر صموئيل فقرة للترانيم المسيحية فى ليلة تجسد قيم العيش المشترك وحب مصر.

الجدير بالذكر أن القس نادى لبيب تولى رئاسة السنودس النيل الانجيلى هذا العام بعدما نجح فى الانتخابات التى أجرتها الهيئة العليا للكنيسة الانجيلية منذ شهرين