شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصر ضيف شرف فى الملتقى الإسلامى الكبير بأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة الثقافة المصرية حزمة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفعاليات المشتركة بين الدول الأفريقية التى جائت تأكيدا على تعزيز العمل الأفريقى المشترك.

ووافقت وزارة الثقافة على الدعوة المقدمة من الشيخ شعبان رمضان موباجى مفتى جمهورية أوغندا ورئيس المجلس الأعلى الإسلامى بالعاصمة كمبالا على مشاركة فرقة السباعية للإنشاد الدينى للمشاركة فى فعاليات الملتقى الإسلامى الكبير والأسبوع الثقافى المصرى بجمهورية أوغندا وتقديم المدائح النبوية والإنشاد الدينى لتكون فرصة فى هذا الشهر الكريم للتعرف على مكونات الشخصية المصرية وإحياء ليالى الشهر الكريم بالمدائح والابتهالات ونشر ثقافة التسامح والسلام.

وعلى جانب آخر، أعرب الشيخ شعبان رمضان موباجى مفتى جمهورية أوغندا عن سعادته بقبول دعوة المجلس الأعلى الإسلامى لجمهورية مصر العربية ضيفا كريما لهذا الملتقى الأول فى العاصمة كمبالا وإحياء ليال شهر رمضان المبارك وفعاليات الملتقى الإسلامى الكبير بالعاصمة الأوغندية كمبالا، مؤكدًا على أهمية التواصل بين الجانبين، مشيدًا بدور مصر الرائد المتميز فى المحافل الدولية ومدى عمق العلاقات والروابط التى تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأكد أن أوغندا لديها مجالات كثيرة للتعاون الثقافى مع مصر، والعديد من الفعاليات المزمع إقامتها بالتعاون مع الجانب المصرى فى الفترة المقبلة إن شاء الله، معربًا عن سعادته بمشاركة فرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية بفرع ثقافة أسوان التى شاركت فى العديد من دول العالم فى كبرى المهرجانات والملتقيات الدولية.

Advertisements

وقال مفتى أوغندا إنه زار محافظة أسوان أثناء زيارته لمصر وأعرب عن حبه لأهل مصر جميعا ورحب أيضا بممثلى وزارة الثقافة المصرية من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بقيادة الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية الذين كان لهم دور كبير من اجل تحقيق رغبتنا فى مشاركة مصر الشقيقة ومد جسور تواصل فاعلة ومؤثرة مع مصر الشقيقة، مؤكدا ان مصر تعود إلى حضن أفريقيا بقوة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يؤمن بالبعد الأفريقى ونأمل فى المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين ونشر ثقافة التسامح والسلام.