شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن رحلتي الخطوط السعودية 322 المتجهة إلى أبها، 302 المتجهة إلى جدة، ورحلتي الخطوط نسما 110 المتجهة إلى حائل، 184 المتجهة إلى ينبع، تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. Advertisements

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