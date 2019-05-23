لدفعة تكليف أطباء الأسنان 2017.. تعرف على كيفية تسجيل تظلم نتائج التوزيع؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان قبول فتح باب التظلمات، لأطباء الأسنان دفعة تكليف 2017، لمدة 10 أيام، يستعرض ”الخليج 365”، طرق التقدم بالتظلم والأوراق المطلوبة. 1- تسجيل التظلم من خلال موقع إدارة التكليف على رابط: http://mhealthasn.cu.edu.eg/ 2- ويمكن التوجه إلى مقر الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة. 3- خصصت إدارة التكليف رقم 19468 لتلقى الاستفسارات 4- الأوراق المطلوبة: - للطبيبة المتزوجة: (أصل + صورة وثيقة الزواج ) + (أصل + صورة البطاقة) Advertisements - الحالات الانسانية: الحالات مرضية لأحد الوالدين + الطبيب عائل للأسرة: يتم تقديم قـرار من القومسيون الطبي التابع للمحافظة ) مع تقديم أصل قيد عائلي حديث من السجل المدني + أصل وصورة البطاقة القومى. 5- التحويل لمحافظة السكن للطبيبات فقط: تقديم ما يثبت محافظة السكن للإدارة المركزية لطب الأسنان في حالة فقط تغيير محافظة السكن عن الوارده في قرار التكليف. 6- سماح مجموع فى ضوء الشاغر وما يسمح به معياري الطبيب: غير مطلوب أى أوراق. 7- الحالات الصحية للطبيب: يتم طباعة نموذج القومسيون الذى سيتم ظهوره بعد حفظ التظلم واحضاره للإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة للتوقيع بالختم، والتوجه الى القومسيون الطبى بمدينة نصر الحى السادس. 8- الأطباء المكلفين على التأمين الصحي، والذين قاموا بالتسجيل في المديريات عليهم تعديل تظلمهم ليصير في إطار رغبات التأمين الصحى فقط، وإلا يعتبر تظلمهم لاغياً.

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