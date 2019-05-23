الجامعة البريطانية: كلية الهندسة ضمن أفضل خمس كليات في تصنيف SPE الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

حصلت كلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر، على تصنيف أفضل خمس كليات في قطاع هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز لتصنيف الـ SPE- Chapter الدولي.

وهنأ رئيس مجلس أمناء الجامعة، محمد فريد خميس، رئيس الجامعة وعميد كلية الهندسة، والطلبة الفائزين، على حصولهم على هذا التصنيف المتقدم على مستوى العالم، والذي جاء نتاجاً لجهدٍ كبير، وبحث علمي متقدم.

وذكر رئيس الجامعة الدكتور أحمد حمد، أن فرع جمعية مهندسي البترول بالجامعة البريطانية في مصر، هو الفرع الوحيد على مستوى العالم الذي حصل على هذه الجائزة، للمرة السادسة على التوالي، وذلك نتيجة التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة البريطانية والمصرية، في العملية التعليمية، ومناهج البحث العلمي وتطوير المراكز البحثية.

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وقال عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة، الدكتور عطية عطية، إنه للمرة السادسة على التوالي، يحصل فرع جمعية مهندسى البترول بالجامعة البريطانية في مصر على جائزة التميز للطلاب لعام 2018-2019، من الجمعية الدولية لمهندسي البترول، ليصبح أحد العشرين فرعاً، المنتشرين حول العالم والحاصلين على هذه الجائزة .

وأضاف عطية ، تُمنح جائزة التميز الخاصة بمسابقات الأنشطة الطلابية على مستوى العالم، كأعلى مرتبة شرف يحصل عليها الفرع الذي يتميز في المجال الصناعي، والعمليات والتخطيط، والمشاركة المجتمعية، والتطور المهني، والابتكار، وذلك وفقاً للجمعية الدولية لمهندسي البترول.

يذكر أن جمعية مهندسي البترول هي منظمة دولية تم تأسيسها عام ١٩٥٧ بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بجمع الخبراء والمهنيين والباحثين والمهندسين والطلاب في مجال النفط تحت قبة واحدة، حيث تصل بين تلك المجموعات المختلفة من خلال الفعاليات الأكاديمية والاجتماعية، و يبلغ عدد الطلاب المشاركين بالجمعية خمسون ألف طالب من أصل مائة وثلاثة وأربعين ألف مشارك حول العالم.

ويعد فرع جمعية مهندسي البترول بالجامعة البريطانية في مصر واحداً من بين 337 فرع طلابى، حيث يضم فرع جمعية مهندسي البترول 170 عضواً لعام الجاري.