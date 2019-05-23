لأول مرة| الموجة الحارة تؤجل الامتحانات بالتعليم والأزهر: مواعيد جديدة.. وطوارئ بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد ومحمود أبوطالب ومحمد قاسم:

دفعت الموجة الحارة التي تشهدها البلاد نهاية هذا الأسبوع، وزارة التربية والتعليم، إلى تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي، والدبلومات الفنية اليوم الخميس.

وأرجعت وزارة التعليم قرارها إلى الحرص على مصلحة الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، ونتيجة لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام.

وكان مقررًا أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم، وجرى تأجيلها إلى 1 يونيو المقبل، وإعلان جدول امتحانات جديد، للتفاصيل اضغط هنا..

وعطفًا على ذلك، قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، والمقرر عقدها الخميس إلى يوم السبت 1 يونيو المقبل.

كما قررت الوزارة تأجيل امتحانات دبلومي الخط العربي والتخصص في الخط والتهذيب، وامتحان الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع، غدًا الخميس، وعقدها في أيام أخرى الأسبوع المقبل. (للتعرف على المواعيد الجديد اضغط هنا ).

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، وتصل درجات الحرارة على أغلب المحافظات إلى 45 درجة.

الأزهر يؤجل الشفوي.. والكليات لها حرية القرار



قرر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي، الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو؛ رفقا بأبناء الأزهر الشريف فى هذه الظروف من الطقس السيء الذى تتعرض له البلاد، وذلك بمناطق الدقهلية والمنوفية والغربية، للتفاصيل اضغط هنا..

وعلى ذات النهج، أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعليماته لعمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم، بمراعاة صحة وحياة الطلاب، بالنظر لسوء الأحوال الجوية غدًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة بأغلب المحافظات.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الأربعاء، ترك "المحرصاوي"، لعمداء الكليات حرية تقدير الموقف بشأن استكمال إجراء الاختبارات غدًا كما هو معلن بجداول الامتحانات أو تأجيلها، كل حسب طبيعة مكانه وموقعه الجغرافي، على أن يعلموا الطلبة والطالبات بالمواعيد الجديدة في حال تغييرها.

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وشدد رئيس الجامعة على الكليات ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الحارة داخل لجان الامتحانات، بزيادة عدد المراوح داخل اللجان، وتوفير الاستعدادات الطبية والرعاية الصحية اللازمة باللجان الطبية بالكليات.

طوارئ بالجامعات

بالنسبة للجامعات، أعلنت وزارة التعليم العالي، تفويض رؤساء الجامعات اتخاذ القرار المناسب بشأن انتظام عقد الامتحانات بجامعاتهم من عدمه غدا الخميس ٢٣ مايو، مراعاة لظروف الطقس شديد الحرارة، وذلك بما يتوافق وظروف كل جامعة.

وأكدت جامعتا حلوان والقاهرة، استمرار أداء امتحانات نهاية العام في موعدها الخميس، واتخاذ إجراءات حماية ووقائية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

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فيما فوضت جامعة عين شمس، عمداء الكليات لاتخاذ أي قرارات طارئة أثناء عقد امتحانات والتي تتزامن مع الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد.

لم تحسم كافة الجامعات قرارها بشأن تأجيل امتحانات الخميس، سوى جامعة سوهاج التي قرر رئيسها الدكتور أحمد عزيز، تأجيل امتحانات الطلاب المقرر إجراؤها غداً بمختلف الكليات بالمقرين القديم والجديد بـ "الكوامل"؛ بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأشار "عزيز" إلى أن الامتحانات التي سيتم تأجيلها بجميع الكليات ستعقد في آخر يوم بعد نهاية الاختبارات.

وقال الدكتور طارق رحمي رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة بدأت إجراءات وقائية لحماية الطلاب من الموجة الحارة أثناء فترة الامتحانات.

وشدد على رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى داخل اللجان الطبية وتجهيز المستشفى التخصصي لاستقبال أي حالة إصابة جراء ارتفاع درجات الحرارة.