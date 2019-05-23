​بشرى سارة لـ125 ألف مريض.. أول دواء مصري لعلاج "المنتكسين" من فيروس سي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: كشف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدي، أن مصر بدأت تصنيع أول دواء مصري لعلاج المرضى المنتكسين من علاج فيروس سي. وعالجت مصر أكثر 2.5 مليون شخص خلال الثلاثة سنوات الماضية، من بينهم 125 ألف مواطن لم يتماثلوا للشفاء، "منتكسين" ، بنسبة 5% مما يضطر الأطباء إلى منحهم أدوية مختلفة لعلاج الانتكاس لمدة ثلاثة أشهر أخرى. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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