جامعة عين شمس تعلن موقفها بشأن امتحانات غدًا بالتزامن مع الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة عين شمس، تفويض عمداء كليات الجامعة المختلفة لاتخاذ أي قرارات طارئة أثناء عقد امتحانات غدًا والتي تتزامن مع الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد.

وأصدرت إدارة الجامعة -بحسب بيان صحفي-، تعليماتها بتكثيف استعدادات الدفاع المدني والإدارة الهندسية لمواجهة أي طوارئ خلال امتحانات الغد بالكليات المختلفة حسب الجداول المعلنة وتكثيف استعدادات الاداره الطبية ومستشفي الطلبة والمراكز الطبية بالكليات المختلفة استعدادا لمواجهة لأي حالات طارئة.

ومساء اليوم، أعلنت وزارة التعليم العالي، تفويض رؤساء الجامعات اتخاذ القرار المناسب بشأن انتظام عقد الامتحانات بجامعاتهم من عدمه غدا الخميس ٢٣ مايو، مراعاة لظروف الطقس شديد الحرارة، وذلك بما يتوافق وظروف كل جامعة.

ولم تحسم كافة الجامعات قرارها بشأن تأجيل امتحانات غدًا الخميس، باستثناء جامعة سوهاج التي قرر رئيسها الدكتور أحمد عزيز، تأجيل امتحانات الطلاب المقرر إجراؤها غداً بمختلف الكليات بالمقرين القديم والجديد بـ "الكوامل"؛ بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأشار "عزيز" إلى أن الامتحانات التي سيتم تأجيلها بجميع الكليات ستعقد في آخر يوم بعد نهاية الاختبارات.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، وتصل درجات الحرارة على أغلب المحافظات إلى 45 درجة.

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