15 نصيحة من "الصحة" لمواجهة أقوى موجة حرارة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، إعداد خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الحر، والتغيرات المناخية.

وقال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الحر المقبلة هي الأقوى في 2019 حتى الآن، حيث تصل يوم الأربعاء والخميس إلى حدود 44 و45 درجة مئوية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، أن القطاع يعمل على نشر الثقافة الصحية بين المواطنين من خلال توجيههم باتخاذ الاحتياطات التالية:

- الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية.

- عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

- ارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة وخاصة القطنية.

- عند الشعور بالتعب يجب الراحة في مكان جيد التهوية والظل.

- تعرض الجسم لوسائل التبريد(تكييف / مروحة /....).

- الاستحمام يومياً بماء فاتر.

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- يفضل الامتناع عن المشي في الشمس لمسافات طويلة.

- استعمال المظلة الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.

- إذا كان هناك شخص مصاب بارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين يجب عليه الامتناع عن التعرض للشمس.

- يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضاً لضربة الشمس.

- يجب حماية الأطفال من اللعب في فترات الحرارة الشديدة فهم أقل مقاومة من البالغين.

- شرب الماء بكثرة بعد الإفطار، والإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، مما يتسبب في فقد الأملاح الهامة بالجسم، ويؤدي إلى الدوار والجفاف.

- تناول الغذاء المتوازن الذي يشمل الفاكهة والخضروات.

- استبدال العصائر بالماء، واستبدال الطعام المقلي بالمشويات، مع الإقلال من الحلويات والدهون.

- اتخاذ بعض الاحتياطات أثناء القيادة والسفر مثل: إخلاء السيارات من المواد الغازية، القداحات، المشروبات الغازية، العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، وفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم)، وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل.