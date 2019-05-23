​بسبب الحرارة.. إغلاق جزئي لمعرض فيصل للكتاب في يومه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قرر الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إغلاق معرض فيصل الثامن للكتاب غدًا الخميس خلال الفترة الصباحية بناءً على رغبة الناشرين نظرا لارتفاع درجة الحرارة.
وأكد الحاج علي، في تصريحات صحفية، أن سيتم فتح أبواب المعرض للجمهور بعد الإفطار في الثامنة والنصف مساءً.
ويختتم المعرض فعالياته غدًا بندوة عن رمضان والموروث الشعبي، وفرقة الحرية للفنون الشعبية، حيث جرى افتتاحه في 13 مايو.
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