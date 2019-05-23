"لا تأجيل".. جامعتا حلوان والقاهرة تواجهان الموجة الحارة بأطقم طبية ومراوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، استمرار أداء امتحانات نهاية العام في موعدها غدًا، مؤكدًا أن الجامعة اتخذت إجراءات حماية ووقائية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

وقال نجم في تصريحات لمصراوي، إنه كلف عمداء كليات الجامعة بتوفير أطقم طبية وسيارات إسعاف وإضافة مراوح جديدة واستخدام القاعات المكيفة في الامتحانات.

كما أكد مصدر مسؤول بجامعة القاهرة، عدم تأجيل الامتحانات غدًا واتخاذ إجراءات حماية لمواجهة الموجة الحارة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه جرى التأكد من سلامة جميع التكييفات وإجراء الصيانة اللازمة عليها اليوم الأربعاء، ورفع الطورائ بمستشفى الطلبة ومستشفيات الجامعة، لاستقبال أي حالات تتأثر بالحرارة.

وأشار إلى تكليف الإدارة المركزية للشون الطبية بتوفير أطقم طبية إضافية فى كل عيادات الكليات وإعادة انتشار سيارات الإسعاف وزيادة الأطباء العاملين.

ومساء اليوم، أعلنت وزارة التعليم العالي، تفويض رؤساء الجامعات اتخاذ القرار المناسب بشأن انتظام عقد الامتحانات بجامعاتهم من عدمه غدا الخميس ٢٣ مايو، مراعاة لظروف الطقس شديد الحرارة، وذلك بما يتوافق وظروف كل جامعة.

ولم تحسم كافة الجامعات قرارها بشأن تأجيل امتحانات غدًا الخميس، باستثناء جامعة سوهاج التي قرر رئيسها الدكتور أحمد عزيز، تأجيل امتحانات الطلاب المقرر إجراؤها غداً بمختلف الكليات بالمقرين القديم والجديد بـ "الكوامل"؛ بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

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وأشار "عزيز" إلى أن الامتحانات التي سيتم تأجيلها بجميع الكليات ستعقد في آخر يوم بعد نهاية الاختبارات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، وتصل درجات الحرارة على أغلب المحافظات إلى 45 درجة.

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