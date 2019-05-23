​"السيستم موقعش".. التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي أدوا امتحان الجغرافيا إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، الأربعاء، امتحان مادة الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018-2019.

وقالت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، في بيان صحفي، إن أكثر من 436 ألف طالب وطالبة أدوا امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا، في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا.

وشهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389,575 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%، من إجمالي مستهدف 394,054 طالب في 1779 مدرسة، فيما أدى 139,868 طالب الامتحان ورقيًا بالمدارس غير المجهزة.

وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 46,531 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 99,21%، من إجمالي مستهدف 46,899 طالبة وطالبة في 362 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 10,006 طالب وطالبة الامتحان ورقيا.

وتلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، جرى التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة الطلاب، ومنها ورود شكوى تفيد بأن مدير إحدى المدارس بالنزهة بمحافظة القاهرة أبلغ الطلاب بعدم إحضار التابلت معهم، وبالتحقيق تم اكتشاف أن الشكوى كيدية وأن جميع طلاب المدرسة أدوا الامتحان إلكترونيا بنسبة 100%.

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ورصدت غرفة العمليات حضور طالب إلى لجنة الامتحانات بمحافظة الأقصر بدون "التابلت"، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتمكين الطالب من أداء الامتحان ورقيا مع كتابة إقرار على الطالب بضرورة إحضار "التابلت" معه لأداء الاختبار يوم الأحد.

كما رصدت الغرفة، وصول طالب إلى لجنة الامتحانات بمحافظة الأقصر ولم يتذكر كلمة السر (password) الخاصة بالتابلت، وجرى التواصل مع الشركة لحل المشكلة وفتح كلمة السر للطالب وتمكينه من أداء الامتحان.

وفي محافظة الغربية، أفاد 4 طلاب بتسليم التابلت للتوكيل أمس الثلاثاء، لظهور عطل به ومعهم إيصال يثبت ذلك، وجرى التواصل مع الشركة والتي أفادت بأنه كان من المفترض أن يتسلم الطلاب "التابلت" في نفس اليوم ولكنهم لم يحضروا لاستلامه، وتم عمل محضر بالواقعة وتمكين الطلاب من أداء الامتحان ورقيا.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وأكدت الوزارة أن امتحانات الصف الأول الثانوى تدريبية لجميع الدفعات وليس دفعة العام الحالي فقط.