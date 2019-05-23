محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
نفى مصدر أمني، صحة ما تم نشره من صور ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة "المعلومات الدولية" الإنترنت، بشأن قيام أفراد تابعين لوزارة الداخلية يرتدون الملابس المدنية، بإلقاء القبض على طلاب بمرحلة الثانوية العامة أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم.
وأكد المصدر، اليوم الأربعاء، أن هذه الصور تعود لأشخاص لا ينتمون لوزارة الداخلية، إضافة إلى أن تاريخ الصور يعود لعام 2015 ونشرت بعدد من الحسابات بذات التاريخ.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في حينه.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية عن واقعة "طلاب الثانوية": أشخاص لا ينتمون للشرطة.. وصور من 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.