ضبط متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين استوليا على أموال المواطنين بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري بدعوى توظيفها في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري بسوهاج.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من "عامل" - مقيم بمحافظة سوهاج و2 آخرين ضد (عاملَين- مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج- سبق اتهام أحدهما في 4 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه في 6 قضايا)، لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 760 ألف جنيه لتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

ومن خلال البحث والتحري تبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.