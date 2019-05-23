"الأمن العام": تنفيذ 76 ألف حكم قضائي وضبط 200 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، عدة حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 209 قطعة سلاح ناري، 225 قضية مخدرات، 292 دراجة نارية مخالفة، 26145 مخالفة مرورية، 1642 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات، تنفيذ 76348 حكم قضائي متنوع.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.