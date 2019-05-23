أخبار مصر | تركي آل الشيخ يوزع كراتين رمضان على المصريين بالتعاون مع جمعية الأورمان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يوزع كراتين رمضان على المصريين بالتعاون مع جمعية الأورمان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، بإهداء كراتين رمضان للمحتاجين، وذلك بالتعاون مع جميعة الأورمان.

وكان المستشار “تركي آل الشيخ”، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي “بيراميدز”، قد أعلن في وقت سابق عن إنشاء برنامج إجتماعي شامل خدمي يهدف إلى المجتمع المصري.

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يذكر أن جميعة الأورمان بمصر قامت أمس بتوزيع كراتين شهر رمضان الفضيل، إلى أبناء الشعب المصري.