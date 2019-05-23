أخبار مصر | مديرو إدارات الوحدات الصحية بالجيزة يناقشون استعدادات الكشف المبكر لسرطان الثدي‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مديرو إدارات الوحدات الصحية بالجيزة يناقشون استعدادات الكشف المبكر لسرطان الثدي‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، اجتماع اليوم الأربعاء، مع مديري إدارات الوحدات الصحية، لمناقشة طرق الإستعداد داخل الإدارت للكشف المبكر لسرطان الثدي، والتنويه علي ضرورة التوعية من الإدارات للمواطنين لظاهرة الاجهاد الحراري وكيفية التعامل والوقاية لتجنب الإصابة.

كما ناقش الإجتماع، تطوير البنية التحتية للمنشأت الصحية من سباكة وكهرباء وغيرة، ورفع الهوالك وتجديد الأجهزة الطبية والسيارات.

حضر الاجتماع كلًا من: الدكتورة فايزة سليمان، مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة مني مدير إدارة التخطيط، والدكتورة نرمين رعاية أساسية، والدكتورة ازهار المكتب الفني، والدكتور محمود نبوي، مسؤل مركز المعلومات.