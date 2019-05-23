انت الان تتابع إعادة بناء الإنسان.. تشريح عبارة شائعة وعابرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إعادة بناء الإنسان المصري، وإعادة بناء الإنسان العربي من أكثر الجمل الشعاراتية شيوعا وذيوعا طيلة عديد العقود والمراحل السياسية في مصر وعالمنا العربي، ونظرا لاختراق هذه الجملة عديد الأنظمة السياسية والقادة، ورجال الإعلام، وأجهزة الدولة الأيديولوجية اكتسبت قدرا كبيرا من المعاني والمحمولات السلبية، ومع مرور الزمن تبدو وكأنها جزء لا يتجزأ من اللغة الساكتة وفق التعبير السوداني الذائع أو خطاب اللغو السياسي والإعلامي العربي.

تبدو هذه الكلمات الخشبية حاملة لحالة ذاتية داخلها تجعل القارئ أو السامع يجافيها، والسؤال لماذا تجافي الذات والعقل الخلاق هذه الجمل والعبارات ومثيلاتها من كثرة تردادها في الخطابات السياسية والإعلامية العربية؟ عديد الأسباب فيما يبدو لي، يمكن إيراد بعضها فيما يلي: 1- انتماء هذه الجملة ومثيلاتها إلى قاموس

تبدو هذه الكلمات الخشبية حاملة لحالة ذاتية داخلها تجعل القارئ أو السامع يجافيها، والسؤال لماذا تجافي الذات والعقل الخلاق هذه الجمل والعبارات ومثيلاتها من كثرة تردادها في الخطابات السياسية والإعلامية العربية؟ عديد الأسباب فيما يبدو لي، يمكن إيراد بعضها فيما يلي:

1- انتماء هذه الجملة ومثيلاتها إلى قاموس اللغو السياسي في بعض الأحزاب السياسية الحاكمة والذي ساد أثناء عمليات بناء الدولة الوطنية، وانتمى إلى نسق اللغة التسلطية والشمولية، التي تتعامل مع الإنسان المصري والعربي بوصفه جزءا من كتل اجتماعية، تبدو بلا ملامح طبقية وهائمة وغامضة وتندرج تحت مسمى الشعب أو الأمة أو الجماهير، على نحو تنتفي معه وتغيب خصوصية الإنسان وتفرده وذاتيته كفاعل اجتماعي حر وذي إرادة ومشيئة، وله مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية العامة والشخصية.

2- أن مصطلح أو جملة إعادة بناء الإنسان، تشير إلى تعامل منتجي الخطاب السياسي أو الاجتماعي والثقافي مع الإنسان وكأنه محض شيء أو مادة قابلة للهدم، وإعادة البناء، وهو ما يشير إلى مستويات الوعي السياسي لدى بعض أو غالب النخب الساسية بعد الاستقلال، وإلى الآن إزاءمفهوم الإنسان /الفرد/ الشخص القانوني والسياسي، وكأنه لا إرادة له، ولا صوت ولا فاعلية، ومن ثم هو محض موضوع لأفعال الهدم والبناء وإعادة البناء، فلا حضور له، ولا صوت ولا رأي ولا فاعلية!

3- أن الجملة /الشعار/ التعبير إعادة بناء الإنسان، هي جزء من النظام اللغوي والخطابي للهندسات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي ارتبطت بمفاهيم التعبئة السياسية والاجتماعية، والتي حاولت نفي الإنسان وذاتيته، وجعله ترسا ضمن تروس التنظيم السياسي الواحد أو الحزب السياسي القائد، وصيغ التحالفات بين قوى اجتماعية مختلفة على النمط السالازاري الذي تم في البرتغال وفي بعض النظم السياسية التسلطية.

من الشيق ملاحظة أن التغير في تركيبة النظم التسلطية، وبعض التغيرات السياسية لم تؤد إلى اختفاء هذه الشعارات إعادة بناء الانسان المصري والسوري والعراقي والليبي والجزائري والسوداني التي سادت قواميس القادة والأحزاب الأيديولوجية.

يبدو أن سر الولع بهذا الشعار يكمن في الروح التسلطية والشمولية التي تدرك وتنظر إلى الإنسان المصري أو العربي وكأنه محض أداة، وهي روح استعلائية وتنطوي على خيلاء السلطة وغرورها لدى بعضهم في العالم العربي آنذاك.

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4- إعادة إنتاج المقولة /الشعار الساكت إعادة بناء الإنسان، يعني أن نسق اللغة التسلطي والشمولي في الخطابات السياسية، لم يخضع للدرس النقدي إلا قليلا، لأنه لا يزال يتسلل ضمن لغة بعض الكتاب والسياسيين والإعلاميين على نحو يشير إلى هذا الميل العارم من بعضهم إلى لغة الشعارات الفارغة من المضامين خاصة أن مطلقي هذا النمط من العبارات الشعاراتية لا يقولون لنا ما المقصود بمطلق المفردة الإنسان المصري أو العراقي أو السوري.. إلخ! وما هي الكيفية التي من خلالها سيتم الهدم وإعادة البناء للإنسان ولماذا ولأية أهداف سياسية أو اجتماعية؟ وما النمازج المتغياة التي سيتم إعادة البناء وفقا لها؟ أنها لغة كابوسية، تحمل في أعطافها عوالم من القيود على اللغة ومفرداتها، وعلى الحرية اللغوية، ومن ثم حرية العقل الناقد.

إنها لغة حاملة وكاشفة عن نزعة تسلطية تكبح الإرادة والفعل الإنساني وتضعه داخل المعتقلات اللغوية السلطوية! هذا الشعار الكابوسي إعادة بناء الإنسان الذي يلجأ إليه صانعو الخطابات السياسية، يشير إلى التأثير الخطير الذي لعبته اللغة التسلطية ونظامها وقاموسها على تطور بعض اللغة والكتابة السياسية والاجتماعية في بعض البلدان العربية منذ عقد الخمسينيات من القرن الماضي وإلى الآن، وذلك على الرغم من بعض من التمردات اللغوية على هذا القاموس لدى بعض من الكتاب والمبدعين في السرديات الروائية والقصصية والمسرحية والشعرية .

هؤلاء المتمردون على الأصنام اللغوية التسلطية، خاضوا تجاربهم وممارساتهم الإبداعية خارج الأسراب اللغوية المسيطرة، وتعرض بعضهم للتهميش في المشاهد والمنابر والتظاهرات الثقافية والسياسية وفي الأجهزة الإعلامية الرسمية. النظام اللغوي التسلطي وممارساته النمطية وشعاراته كرس الخواء اللغوي، وأعاق تطور اللغة السياسية ومن ثم العقل السياسي في عديد من البلدان العربية، وأثر سلبًا على بعض محاولات تحرير الكتابة السياسية من قيود هذا النظام اللغوي.

بعض الدول العربية التي سادت فيها هذا النمط من اللغة المعلبة وسابقة التجهيز لم تتطور فيها دراسات العلوم السياسية والاجتماعية لأنها أدت إلى تعطيل الآلة الاصطلاحية في النظم السياسية والتنمية السياسية وفي نطاق اللغة الاصطلاحية السوسيولوجية، ووظف بعضهم اصطلاحات العلوم الاجتماعية في غير سياقاتها وتحول بعض إلى جزء من اللغو والإنشاء السياسي. يعود هذا المسار في اللغة والممارسات البحثية والكتابية والخطابية إلى تماهي بعض الكتاب والباحثين مع هذا النمط من اللغة الشعاراتية السلطوية واستخداماتها، لاسيما في ظل عمل بعضهم ضمن نطاق الآلة الأيديولوجية ولغتها الدعائية والترويجية للخطاب السياسي الرسمي ومن ثم تحولهم إلى ادوات نقل وترويج هذه اللغة التسلطية وتوزيعها على مستهلكي السوق اللغوي الرسمي.

ثمة قيود فرضت على حرية البحث الأكاديمي وحريات البحث في مجال العلوم الاجتماعية النظرية والميدانية التي أثرت على تطور اللغة السياسية والسوسيولوجية، وأدت إلى جمودها ومفارقتها للواقع الموضوعي الحي في هذه المجتمعات العربية منذ بناء دولة ما بعد الاستقلال حتى أحداث ما سمي مجازا بالربيع العربي.

في ظل هذه السياقات السياسية الشمولية والتسلطية والقيود الباهظة على حريات العقل والرأي والتعبير، برزت بعض الإبداعات التي تحررت من أسر هذه اللغة وممارساتها وساهمت في كسر هذه اللغة الهشة وتحرير بعض اللغة السائدة نسبيا من الشعاراتية الجوفاء، وهو ما ظهر في بعض الدراسات والمقالات والكتب التي أدت إلى خلخلة لغة السائد والمكرر ،ومن ثم ساعدت على تحريك النزعة النقدية الخلاقة التي أدت ضمن عوامل أخرى إلى مساءلة بعض هذا النمط من الكتابة والخطاب السياسي وتفكيكهم والمساعدة على إزاحة بعضها عن لغة الكتابة والمشافهة وهو ما برز في تحرير بعض من اللغة السياسية في أعقاب الانتفاضات العربية.

بعض علامات تحرير اللغة السياسية تمثل في مسساهمات قلة من الكتاب الذين زاوجوا بين بين لغة العلوم الاجتماعية وبين التنظير المباشر للواقع الموضوعي وتركيباته وخصوصياته.

أدى صعود قوى ومنظمات الإسلام السياسي إلى ظهور لغة دينية تسلطية حاولت أن تضفي على شعاراتها ومصالحها بعضا من الهيبة أو شبه القداسة الدينية، وذلك بالاعتماد على بعض من اللغة الدينية التراثية وتهجينها باللغة الإعلامية والسياسية المعاصرة، إلا أنها تعرضت للنقد الذي كشف عن غموضها الممتحل، وعدم دقتها وعموميتها وسيولتها، ومن ثم لم تصمد كثيرا في السجال العام، وسرعان ما هوى بعضها وشعاراته، لأنها لم تعتمد في غالبها على لغة العلوم الاجتماعية والسياسية والقانونية الحديثة، ومن الملاحظ استمرارية هذا النمط من لغة الشعارات الدينية السياسية دون مراجعات لها. عموما لايزال السوق اللغوي فيي عالمنا العربي مزدحما باللغة الساكتة أو اللغة الخشبية وفق التعبير الفرنسي، وهو ما يؤثر سلبا على تطور العقل المصري والعربي.