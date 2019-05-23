شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاصوليا بـ10 والطماطم بـ7».. تراجع في أسعار الخضروات بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد سوق الخضروات حالة من الانتعاش في حركة البيع والشراء، مدعومة بانخفاض أسعار غالبية السلع المعروضة، إذ رصدت جولة «المصرى اليوم» تراجعًا جماعيًا للأسعار، فانخفض سعر الفاصوليا الخضراء إلى 10 جنيهات للكيلو، مقابل 20 جنيهًا، بسبب زيادة الكميات المعروضة، والخيار بـ5 جنيهات بدلًا من 10 جنيهات، والكوسة 3.5 جنيه بدلًا من 5.5، وسجّلت البسلة 12 جنيهًا، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل 7 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، بينما ارتفعت الطماطم جنيهين لتصل 7 جنيهات للكيلو.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن الأسواق تشهد استقرارًا في الأسعار بعدما انخفضت الخضروات بنسبة تتراوح بين 5% و10% مقارنة بالنصف الأول من شهر رمضان، مرجعًا ذلك إلى زيادة المعروض منها في الأسواق، وتزايد الإقبال على الشراء مع بداية الشهر الكريم بكميات كبيرة لتلبية الاحتياجات، كما انخفضت أسعار الفاصوليا إلى 10 جنيهات للكيلو، بعدما وصل خلال الأيام الماضية إلى 25 جنيهًا.

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وشدد «النجيب» على أن معارض «أهلا رمضان» ساهمت في توازن الأسعار بالسوق، خاصة أنها كانت حلقة وصل مباشرة بين التاجر الرئيسى والمستهلك ليكون الشراء مباشرة دون تعدد الحلقات الوسيطة الموجودة بين التجّار في عملية البيع والشراء، بما يساهم في تخفيض التكلفة ويتماشى مع جهود الدولة لمساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار السلع، لافتًا إلى أنه لابد من تدخل الحكومة لكى تضع رؤية رقابية لسوق الخضروات والحد من سلسلة الوسطاء.

وأوضح سلامة أحمد، تاجر تجزئة، أن معظم أنواع الخضروات شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب تأثر حجم إنتاجها بموجة البرد التي انعكست على عدم اكتمال نمو المحاصيل، متوقعًا زيادة الانخفاض خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عيد الفطر، وذلك مع استقرار الأحوال الجوية، وزيادة إنتاجية الرقع الزراعية.

وأشار بدوى حامد، صاحب محل خضروات جملة، إلى أن استقرار أسعار الخضروات، لاسيما (البطاطس والبصل والخيار) خلال الفترة الحالية، يعطى إيجابية للسوق في استقرارعمليات البيع والشراء، لأن الخضروات من السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، مضيفًا أن المواطنين تهافتوا على الشراء بكميات كبيرة من السلع في بداية الشهر الكريم، وبالتالى أدى ذلك لحدوث حالة رواج بالأسواق.