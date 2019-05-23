شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تطلق حملة تسويقية لرعاية بطولة كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت الأربعاء تحت رعاية ودعم الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، حملة دعائية وتسويقية لرعاية مصر للطيران بطولة كأس الأمم الافريقية مصر 2019 بعنوان ناقل واحد وجهة واحدة كأس واحد. وبحسب بيان، بدأت الشركة في تنفيذ عدد من البنود للترويج لاستضافة مصر للحدث الكروي الكبير ..وكانت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للقائمين على تنظيم البطولة لضمان خروجها بالشكل اللائق لمكانة مصر رئيس الاتحاد الافريقي في دورته الحالية، وتم تخصيص صالة 4 بمطار القاهرة لاستقبال الوفود والمشجعين واطلاق اسم البطولة عليها.

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