شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجة الحرارة المتوقعة الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، سبب الموجة الحارة، موضحة أن هذه الموجة الحارة من سمات فصل الربيع.
وقالت الهيئة، في بيان، الأربعاء، إن جمهورية مصر العربية تتأثر بموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء تبلغ ذروتها غدًا الخميس 23 مايو، حيث تصل معها درجات الحرارة إلى 45 درجة على محافظة القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، كما تؤثر على السواحل الشمالية وتصل معها الحرارة إلى 40 درجة، كما ترتفع أيضًا درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء.
وناشدت «الأرصاد»، المواطنين بتوخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لافتة إلى أن الموجة الحارة ستنكسر يوم السبت الموافق 25 مايو 2019.
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