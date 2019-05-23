شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن استمرار الامتحانات غدًا وترفع الطوارئ لمواجهة الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوضت إدارة جامعة عين شمس عمداء كليات الجامعة المختلفة باتخاذ أى قرارات طارئة أثناء انعقاد امتحانات غدًا الخميس والتى تتزامن مع الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد. وأصدرت إدارة الجامعة تعليماتها بتكثيف استعدادات الدفاع المدنى والإدارة الهندسية لمواجهة أى طوارئ خلال امتحانات الغد بالكليات المختلفة حسب الجداول المعلنة وتكثيف استعدادات الإدارة الطبية ومستشفى الطلبة والمراكز الطبية بالكليات المختلفة استعدادًا لمواجهة أى حالات طارئة.

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