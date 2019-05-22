غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

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في رابع أيام امتحانات شهادة الدبلومات الفنية شهدت عدد من اللجان على مستوى الجمهورية بعض التجاوزات تنوعت ما بين تسريب الامتحان عبر «واتساب» أو دخول اللجان بالهاتف المحمول

واصل طلاب شهادة الدبلومات الفنية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول للعام 2018 - 2019، لليوم الرابع، وذلك بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية. وذكر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه يتم متابعة امتحانات الدور الأول الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها، وأن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية، إلا أنه بالتواصل مع غرف العمليات على مستوى المديريات التعليمية تبين وجود بعض التجاوزات.

وأوضح مجاهد، في بيان له، اليوم الأربعاء: وردت إشارة من لجنة الجيزة الكهربائية المعمارية بنين بالعمرانية "صناعي" بتصوير الطالب "ع. أ" تخصص تركيبات ومعدات كهربائية، امتحان التطبيقات التكنولوجية وتحميله على جروب واتس آب باسم "دبلوم صنايع"، ونظرا لاكتشاف الواقعة في نهاية اللجنة لم نتمكن من التحفظ على موبايل

وأوضح مجاهد، في بيان له، اليوم الأربعاء: وردت إشارة من لجنة الجيزة الكهربائية المعمارية بنين بالعمرانية "صناعي" بتصوير الطالب "ع. أ" تخصص تركيبات ومعدات كهربائية، امتحان التطبيقات التكنولوجية وتحميله على جروب واتس آب باسم "دبلوم صنايع"، ونظرا لاكتشاف الواقعة في نهاية اللجنة لم نتمكن من التحفظ على موبايل الطالب لإثبات الواقعة، وعليه تم التواصل مع رئيس اللجنة والذى فتش الطالب، وتم التحفظ على هاتفه وتحويله للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضا| هل يطيح غضب طلاب الثانوية بوزير التربية والتعليم؟ وأضاف: في لجنة رقم "1723" سعد زغلول ب بشرق كفر الشيخ "إعداد مهني"، تأخر عدد من الطلاب في الحضور إلى اللجنة، إذ وصلوا الساعة التاسعة و25 دقيقة، ما ترتب عليه عدم السماح لهم بدخول اللجنة لتأدية الامتحان تنفيذا للتعليمات المنظمة بشأن الامتحانات والمذكورة خلف رقم جلوس كل طالب، وبعد نصف ساعة حضر شخص مجهول إلى رئيس اللجنة وأدعى أنه مفتش من المحافظة وطلب من رئيس اللجنة دخول الطلاب لتأدية الامتحان ورفض رئيس اللجنة، وحوالي الساعة الحادية عشر تلقى رئيس اللجنة اتصالا تليفونيا من امرأة تدعي أنها وكيلة الوزارة، وطالبت رئيس اللجنة بدخول الطلاب ومنحهم الوقت الكافي لإجراء الامتحان، ورفض رئيس اللجنة رفضا تاما وأبلغها بأنه إذا كان هذا قرارها فعليها الحضور إلى اللجنة والسماح للطلاب بالدخول. Advertisements وقال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني: اللجنة رقم "3124" الشهيد محمد سيد أحمد "كفرة نصار الإعدادية بالهرم - فندقي"، مزق الطالب "ع. إ" بتمزيق كراسة الإجابة لمادة اللغة الإنجليزية، ثم مزق كراسات إجابات زملائه "م. ع"، و"م. ح"، و"ع. أ"، وقام رئيس اللجنة بإثبات الحالة، وتم استدعاء الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموقف. اقرأ أيضا| غش وضرب وتسريب.. أخطاء بالجملة في امتحان الدبلوم وأضاف نائب الوزير: في لجنة رقم "408" البتانون الصناعية بنين بشبين الكوم (صناعي)، قام الطالبين "م. ع"، و"ا. ع" بالغش عن طريق الموبايل في أثناء الامتحان، وتحقظ رئيس اللجنة على موبايلات الطلاب وتحرر محضر بالواقعة، وتم استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموقف. وتابع: في لجنة رقم "507" ابن رشد الإعدادية بنين بشبرا الخيمة (صناعي)، وبناءً على إشارة تليفونية عن وجود حالات غش بالموبايلات داخل اللجنة، تم استبعاد رئيس اللجنة وتعيين سيد سلطان مرسى سيد رئيسا للجنة بدلا منه، وبالتواصل معه شددنا عليه عدم دخول الطلاب بالموبايل في أثناء الامتحان وسيتم متابعة اللجنة، وتم التواصل مع الأمن للتشديد على اللجنة. اقرأ أيضا| نائب: التعليم الفني لا يحظى بالتقدير المطلوب من ناحية أخرى، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، قالت فيه: "من منطلق الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019". (التفاصيل)

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