انت الان تتابع الخميس إجازة رسمية في الوادي الجديد بسبب الحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة أرشيفية
قرر محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اعتبار غدا الخميس، إجازة رسمية بكافة المصالح الحكومية بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وصرح المحافظ بأنه سيتم استثناء أعمال الامتحانات التي تجري من هذه الإجازات، وأن باقي المصالح إجازة رسمية، مع اتخاذ كافة التدابير بمرافق الخدمات لعدم الاخلال بمصالح المواطنين، معلنا رفع المحافظ درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية في ظل الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتي تخطت 46 درجة ومئوية ومتوقع أن تصل لـ48 درجة مئوية غدا.
وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتابعة المستمرة، في مقابل رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسبا لنشوب حرائق. وفي سياق أخر، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيانا، تعلن فيه تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي، قائلة: "من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا
وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتابعة المستمرة، في مقابل رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسبا لنشوب حرائق.
وفي سياق أخر، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيانا، تعلن فيه تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي، قائلة: "من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدا الخميس، إلى يوم السبت 1 يونيو 2019، وأكدت الوزارة، التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقا" (التفاصيل).
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