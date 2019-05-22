انت الان تتابع مجلس النواب يوافق على رفع الحصانة عن الحناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوي، وذلك بعد أن بحثت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام، والذي يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف، بناءً على ما هو منسوب إلى النائب المذكور في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.

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وطالب النائب مصطفى بكري، خلال الاجتماع، بالاستجابة لمطلب النائب العام برفع الحصانة عن أي عضو بالمجلس احتراما للقضاء، خاصة فيما يتعلق بقضايا المال العام، متابعا: "صورتنا تكون سيئة في الشارع حال الصمت علي ارتكاب البعض لجرائم تتعلق بالمال العام".وفى سياق متصل، رفضت اللجنة التشريعية في الاجتماع نفسه، طلبا