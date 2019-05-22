شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفوّض رؤساء الجامعات في تأجيل الامتحانات من عدمه الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فوض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات اتخاذ القرار المناسب بشأن انتظام عقد الامتحانات بجامعاتهم من عدمه غدا الخميس ٢٣ مايو، مراعاة لظروف الطقس شديد الحرارة، وذلك بما يتوافق وظروف كل جامعة.

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