شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطمئن طلاب الثانوي: «نحذف الأسئلة الصعبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل منح الطلاب إجازة من الامتحانات غداً، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال «حجازي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الوزارة قررت ترحيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي، وامتحان الدبلومات الفنية ودبلوم الخط العربي والصم إلى السبت أول يونيو نظرا لارتفاع درجات الحرارة»، مردفاً «غداً ليس إجازة للمعلمين، لكن فقط راحة للطلاب من الامتحانات».

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وتابع حجازي «سيتم فقط تخفيض عدد الساعات المخصصة للمعلمين لتصحيح الامتحانات».

وأضاف رئيس قطاع التعليم وزارة التربية والتعليم «واجهنا مشكلة في الأكواد في أول أيام امتحانات الصف الأول الثانوي، فحولنا الطلاب إلى النظام الورقي، ثم عادوا مرة أخرى إلى النظام الإلكتروني بعد حل المشكلة، مما تسبب في عدم إكمال بعض الطلاب الامتحان سواء ورقيا أو إلكترونيا»، معلقاً «وجهنا المعلمين بمحاسبة الطالب على عدد الأسئلة التي استطاع الإجابة عليها، ومنحه النتيجة بناء على النسبة المئوية».

وأشار إلى أن نسبة الالتحاق بالامتحانات على السيرفر وصلت إلى 99%، معلقاً «نطمئن الطلاب، هناك نظم للتقييم، بحيث لو هناك سؤال صعب جدا، فمن الممكن حذفه أو تقليل الدرجات المخصصة له».